ROMA – Parte sabato 20 ottobre alle 22:25 Diletta Gol, il primo show originale di Dazn condotto da Diletta Leotta. Un programma “pop”, dinamico, leggero e interattivo che vuole cambiare il modo di parlare e di far parlare di calcio. Questi gli ingredienti principali del format che andrà in onda sulla piattaforma il sabato sera, al termine dell’anticipo di Serie A trasmesso in esclusiva da Dazn.

Una trasmissione cucita su misura su Diletta Leotta, a partire dal nome. Diletta Gol punta infatti sullo stile e sulle caratteristiche della sua conduttrice e padrona di casa. Uno show sul sabato calcistico in una nuova veste, grazie alla forte interazione coi social network e al coinvolgimento delle principali community digitali del panorama italiano.

Un programma per i veri tifosi che saranno al centro dello show, sia da casa, sia in studio come elementi della scenografia del programma, con un approccio fuori dagli schemi. Diletta Gol vuole raccontare il bello del calcio con un mix di autorevolezza e ironia. Saranno previsti contenuti leggeri e originali, che vogliono essere la cifra stilistica del programma, ma non mancheranno nemmeno gli highlights, le interviste esclusive e le analisi tecniche.

A partire da sabato 20 ottobre alle 22:25, immediatamente dopo il triplice fischio di Udinese-Napoli, si alterneranno in studio campioni, artisti e social influencer che contamineranno con il loro linguaggio il tradizionale racconto sportivo.