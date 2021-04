Diletta Leotta e la battuta sul bukkake di Tommaso Zorzi a Radio 105. La conduttrice: “So cosa significa perché…”

Tommaso Zorzi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 attualmente opinionista all’Isola de Famosi è opsite a 105 Take Away, la trasmissione condotta su Radio 105 da Daniele Battaglia e Diletta Leotta. Battaglia gli chiede: “Qual è stata la tua prima apparizione in tv non come protagonista”. Zorzi risponde: “Ho fatto un cameo in un bukkake”.

La battuta dell’opinionista dell’Isola prende alla sprovvista i conduttori. Daniele Battaglia ride e cominica a passeggiare per lo studio dicendo “ma non si può”. Diletta Leotta ha una faccia tra lo stupito e imbarazzato.

Diletta Leotta rivela a microfono acceso il perché della conoscenza di quella parola: “Ma lo sai perché conosco il significato di questa parola? Perché il nostro amico Jake La Furia me l’ha messo nelle parole vietate di Instagram e io dicevo: ‘Ma che significa?’.Vabbè”.

Tommaso Zorzi, attualmente conduce “Il Punto Z” su Mediaset Play. Ciò gli consente di usare un linguaggio “che è più mio rispetto all’Isola dove non posso dire certe cose”. L’opinionista lo spiega durante la diretta con Radio 105. Diletta Leotta scherza: “Tipo se vuoi dire quella cosa di prima? Hai trovato il posto giusto e il momento giusto. Sono ancora frastornata, non me lo sarei mai aspettata da lui una cosa del genere”.

Cos’è il bukkake

Ma che cos’è il “bukkake”, cosa vuol dire questo termine? La spiegazione la fornisce FanPage: “Dal giapponese bukkakeru, letteralmente ‘bagnare’, ‘colare’. È una pratica sessuale in cui più uomini eiaculano a turno o insieme su una persona, uomo o donna, generalmente inginocchiata (…)”.

“È largamente in uso nella pornografia, come negli incontri privati a tema. Una falsa credenza ritiene che questa pratica fosse un castigo nei confronti della donna per aver commesso adulterio, nel medioevo giapponese. Falso, perché per il reato di adulterio la pena inflitta era la decapitazione”.

Bukkake, prosegue FanPage, nasce “dall’esigenza della pornografia giapponese di aggirare la legge sulla censura obbligatoria dei genitali. Lo sperma non è oggetto di censura, pertanto è stato utilizzato come espressione di eventuali situazioni pornografiche (…)”.