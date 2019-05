FIRENZE – Diletta Leotta protagonista prima, durante e dopo Fiorentina-Milan, partita che è stata trasmessa in diretta streaming esclusiva su Dazn. L’ex conduttrice televisiva di Sky Sport, che ora è il volto di punta di Dazn, ha voluto raccontare il suo avvicinamento a Fiorentina-Milan con diverse storie su Instagram. Dal suo viaggio nel treno per Firenze, al trucco e parrucco, al prepartita in compagnia dell’ex centrocampista dell’Italia campione del mondo nel 2006 Mauro German Camoranesi.

Diletta Leotta, look arancione per la partita di cartello Fiorentina-Milan su Dazn.

Per questa partita di cartello, Diletta Leotta ha deciso di sfoggiare un meraviglioso look color arancione. Un colore estivo per una partita che promette spettacolo. Il Milan deve vincere per tenere il passo Champions dell’Atalanta, mentre la Fiorentina deve ottenere un risultato positivo per placare la contestazione dei tifosi viola per l’ennesima stagione conclusa con un nulla di fatto.

Corsa Champions, il Milan vuole giocare allo stesso orario dell’Atalanta.

Spostare alle 20.30 la gara contro il Frosinone di domenica 19 maggio, anziché alle 18. E’ la richiesta formale fatta ieri sera dal Milan alla Lega Serie A per garantire la contemporaneità alla sfida di Torino tra Juventus e Atalanta, portata in notturna per permettere ai bianconeri di festeggiare lo scudetto. Il Frosinone, a quanto apprende l’Ansa, ha già dato il proprio assenso al cambiamento di orario.