MILANO – Diletta Leotta, showgirl popolarissima tra gli uomini per la sua conduzione dei programmi calcistici di Dazn, è stata scelta proprio per questo motivo da Intimissimi Uomo. La scelta si è rivelata azzeccata visto che lo spot è già popolarissimo sui social network. Ma la Leotta non è l’unica star di questo spot pubblicitario, è affiancata da altri due volti piuttosto noti nel mondo della moda e delle pubblicità, si tratta di Rafael Gubert e Luca Cristiani.

Chi sono Rafael Gubert e Luca Cristiani. Rafael Gubert è uno dei modelli più richiesti del momento. Nello spot, è l’uomo in mutande che posa cercando il consenso di Diletta Leotta, in passato ha sfilato per grandi marchi come TheCircle, Fashion, PRM, Brooks, Place, Select e Trend.

Luca Cristiani è italiano, è nato a La Spezia e vanta anche lui un percorso professionale di tutto rispetto. Cristiani è stato testimonial di Uniero, Nivea Men e Mediaset per “Non è la D’Urso”. Nello spot pubblicitario, è l’uomo che spenge i sogni di Rafael Gubert. Il modello brasiliano è uscito dal camerino sperando di incontrare nuovamente Diletta Leotta ed invece si è trovato di fronte Luca Cristiani! Nel frattempo, la Leotta era uscita dal negozio con degli acquisti per il suo fidanzato (fonte cittadellaspezia.com).