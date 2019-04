MILANO – Diletta Leotta è stata inviata da Dazn a San Siro per seguire il big match tra Inter e Juventus, partita valida come anticipo del sabato del campionato italiano di calcio di Serie A. Il volto femminile di Dazn, ha documentato la sua giornata attraverso una serie di storie su Instagram. La Leotta è arrivata a San Siro con un look sportivo, poi è andata al trucco ed è uscita in splendida forma, come sempre. La Leotta ha conquistato i suoi followers di Instagram con una camicia attillata che valorizza alla perfezione le sue generosissime forme.

Diletta Leotta racconta il suo Inter-Juventus su Dazn attraverso le storie Instagram.

Le sue storie Instagram hanno ricevuto tantissime visualizzazioni ed apprezzamenti tanto è vero che alcune immagini sono state scaricate dagli utenti dei social network e ricaricate su Instagram, Twitter, Facebook e sugli altri social network. La Leotta è abituata a tutto questo perché è una delle ragazze italiane che vanta il maggiore seguito sui social network, in particolare su Instagram.

Dopo Inter-Juventus, Diletta Leotta sarà protagonista anche del post partita del derby d’Italia. La Leotta condurrà Diletta Gol, programma di approfondimento calcistico che va in onda in diretta streaming su Dazn dopo la partita di cartello del sabato del campionato italiano di calcio di Serie A.