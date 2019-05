ROMA – Incidente osé per Diletta Leotta durante una delle ultime Instagram stories da lei pubblicate. La giornalista e conduttrice di Dazn, ha pubblicato un video mostrando in primo piano la sua scollatura. Il breve filmato, come ovvio, è diventato subito virale.

Diletta era impegnata durante uno shooting per un marchio di bellezza e, mentre stava sistemando l’acconciatura, la giornalista ha messo in mostra la scollatura. La conduttrice si mostra infatti con indosso un intimo da notte che si è aperto in modo notevole lasciando intravedere le sue forme. Un incidente che ha fatto impazzire il popolo maschile che la segue. (fonte INSTAGRAM)