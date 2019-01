MILANO – Diletta Leotta a tutto tondo. In attesa di Diletta Gol, programma che conduce ogni sabato dopo le partite di Serie A sullo streaming di Dazn, la bellissima presentatrice è andata al cinema per guardare “Ricomincio da Me”. La Leotta ha condiviso a caldo le sue impressioni sul film con i suoi followers di Instagram. In un post, la Leotta ha scritto: “@jlo è stupenda! Nei panni di una donna alla ricerca di una rivincita l’ho amata ancora di più. Vi consiglio di andare a vedere il suo ultimo film al cinema “Ricomincio da Me” 🎥😍 #ricominciodame #alcinema”.

Gli ultimi aggiornamenti Instagram della Leotta