MILANO – Diletta Leotta ha organizzato un piagiama party con le sue amiche Lorenza Di Prima e Eleonora Incardona, poi ha pubblicato le foto su Instagram. La foto ha riscosso un successo incredibile per la bellezza delle tre ragazze raccogliendo 673mila “mi piace” e 12mila commenti. Tra questi commenti, spicca quello di Justine Mattera: “Ok. Ma quanta gente vorrebbe essere a questa pigiama party?”. MILANO –ha organizzato un piagiama party con le sue amiche, poi ha pubblicato le foto su Instagram. La foto ha riscosso un successo incredibile per la bellezza delle tre ragazze raccogliendo 673mila “mi piace” e 12mila commenti. Tra questi commenti, spicca quello di Justine Mattera: “Ok. Ma quanta gente vorrebbe essere a questa pigiama party?”.

Non è la prima volta che la Mattera elogia pubblicamente Diletta Leotta. Evidentemente le due ragazze sono amiche lontane dai riflettori… Diletta Leotta è seguita da quasi sei milioni di fan su Instagram mentre la Mattera deve accontentarsi dei suoi 340mila follower.

La vita privata di Diletta Leotta procede a gonfie vele. Prima di questo bel pigiama party con le amiche, la conduttrice di Dazn ha potuto passare qualche ora insieme al suo Daniele Scardina.

Scardina è tornato a Milano per l’incontro di pugilato contro il belga Ilias Archegui. La Leotta ha seguito l’evento sportivo come inviata di Dazn. Scardina ha vinto e ha deciso di festeggiare passando la notte insieme alla Leotta. I due si sono rivisti dopo lungo tempo. Dopo aver trascorso parte delle vacanze insieme, la Leotta è tornata a Milano per lavorare per Dazn, Scardina ha fatto rientro negli Stati Uniti per preparare questo incontro di pugilato.

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni rilasciate al settimanale Oggi dal pugile Daniele Scardina sul suo rapporto sentimentale con la conduttrice di Dazn Diletta Leotta: “Non c’è una parola precisa per definire quello che c’è tra di noi. Basta ciò che proviamo. Siamo sotto gli occhi di tutti, quindi cerchiamo di essere discreti. Abbiamo tanti impegni, ma cerchiamo di ritagliarci un po’ di spazio. Al momento giusto saremo di sicuro capaci di definire con precisione ciò che ci lega. L’amore è forte, vince su tutto il resto. E questo non solo tra un uomo e una donna, ma in generale. È il motore che ci fa fare cose impossibili”.