Diletta Leotta lascia DAZN, tutti gli indizi. Non ha rinnovato il contratto con DAZN. Diletta Leotta sta cambiando direzione professionale. L’esperienza calcistica potrebbe far posto a una carriera accanto a Can Yaman per un film o una fiction. Oppure, questi i rumors che imperversano raccolti da Il Fatto Quotidiano, ha già firmato per un’altra emittente.

Diletta Leotta lascia DAZN, tutti gli indizi

Ad accendere la miccia alla girandola di indiscrezioni il giornalista Sandro Sabatini. “Pare che Diletta Leotta lasci Dazn. Non ha rinnovato il contratto e probabilmente non sarà più il volto dell’emittente nella prossima stagione. Dove andrà non lo so, forse lavorerà con Can Yaman in un film o in una serie TV”.

Paolo Bargiggia ci informa che per assicurarsi un anno di prestazioni professionali di Diletta avrebbe sborsato 400mila euro.

Maurizio Pistocchi scommette su un trasferimento eccellente verso un’altra emittente e aggiunge un pizzico di veleno. “Dicono che la bella conduttrice, poco riconoscente nei confronti dei suoi Pigmalioni, abbia già firmato il passaggio a un’altra emittente. Si annunciano scintille con la bella di Catania”.

Fonti autorevoli hanno confermato a FqMagazine che al posto di Diletta sarebbe stata già contattata Giorgia Rossi di Mediaset.