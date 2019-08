NAPOLI – Dopo il fidanzato storico Matteo Mammì, la conduttrice sportiva Diletta Leotta sembra aver dimenticato anche il pugile Daniele Scardina, con il quale era stata fotografata in atteggiamenti intimi all’inizio dell’estate. Non sono passate che poche settimane e la ex meteorina di Sky è stata paparazzata dai fotografi di Diva e Donna tra le braccia del collega di radio Matteo Lotti, musicista di 43 anni.

I due sono stati immortalati sullo yacht Martiniki II al largo di Amalfi insieme ad altri colleghi di Radio 105. La conduttrice di Dazn, infatti, si trova a Napoli per girare Sette ore per farti innamorare, film d’esordio da regista di Giampaolo Morelli, in cui la Leotta interpreta la “straniera” accanto ad un cast verace formato da Serena Rossi, Diana Del Bufalo, Fabio Balsamo (The Jackal), Massimiliano Gallo ed Antonia Truppo.

Nelle pause tra un ciak e l’altro Diletta Leotta si è imbarcata sullo yacht insieme a Daniele Battaglia, figlio di Dodi Battaglia dei Pooh, e Matteo Lotti. Sarebbe proprio Lotti , econdo diversi giornali di gossip, il nuovo flirt della ex meteorina. I rumors dicono che lui si sia invaghito di lei proprio durante le trasmissioni di Radio 105, tanto che in ogni trasmissione le dedica una canzone. (Fonti: Il Mattino, Diva e Donna)