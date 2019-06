ROMA – Diletta Leotta e Francesco Monte stanno insieme? Il gossip impazza, ma le smentite non mancano. La conduttrice di Dazn si è lasciata con il dirigente di Sky Matteo Mammì e in molti ipotizzano un avvicinamento con l’ex tronista, anche se lei lo definisce solo un amico. E sul caso interviene anche la madre di Diletta, Ofelia Castorina.

A provare a chiarire le cose c’ha pensato anche Alberto Dandolo, che su Dagospia ha scritto che la frequentazione c’è, ma che c’è anche tanto gossip che sarebbe creato ad arte. Diletta si starebbe divertendo con le amiche e con l’ex cognata di Monte, Belen Rodriguez.

“Diletta nostra sa cavalcare le onde dei social e ha ad arte creato uno sfizioso equivoco facendo capire di star frequentando Franceschino Monte… – scrive Dandolo – La frequentazione c’è, ma c’è anche molta panna mediatica! Diletta gioca, crea, fa e disfà a uso e consumo della notizia”.

E sul caso la madre di Diletta dà il proprio sostegno alla ex di Monte Giulia Salemi e liquida così la cosa: “Tutto inventato, non si sognerebbe mai. Non credete a queste persone inutili che inventano storie inesistenti solo per passare il loro tempo inutile su Instagram. Non c’è niente di vero in questa storia, tra poco ve ne renderete conto tutti. Mi dispiace per Giulia, persone cattive non pensano al male che le hanno procurato alimentando queste bugie. La cosa grave è che ad alimentare questa storia sono state proprio quelle che si dichiarano vicine a Giulia. Questa storia è venuta fuori da chi è interessato a farsi pubblicità. Commentando la cosa, anche chi è vicina a Giulia non ha fatto altro che ingigantire questa storia fondata sul nulla. Così, la voce si sparge e chi ha inventato questo gossip ha ottenuto quello che voleva. La storia è talmente meschina che non vale nemmeno la pena parlarne. Tra qualche giorno non se ne parlerà più”.