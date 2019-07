ROMA – Diletta Leotta esce allo scoperto. O meglio. E’ il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 12 luglio, a pubblicare in esclusiva le immagini della conduttrice in atteggiamenti affettuosi con un nuovo uomo dopo la fine della storia con Matteo Mammì e ne rivela la sorprendente identità. E’ Daniele Scardina, pugile di 28 anni, campione del mondo IBF dei pesi Supermedi, soprannominato “King Toretto”.

Scardina attualmente vive e si allena a Miami ed è amico di molti rapper milanesi, come Gué Pequeno. Proprio quest’ultimo le avrebbe presentato Diletta. Nelle foto pubblicate da Spy, il tatuatissimo pugile e la conduttrice di Dazn passeggiano per le vie di Ibiza, dove lei con un gruppo di amiche sta passando qualche giorno di relax, e sembrano molto affiatati.

Diletta Leotta e Daniele Scardina, si sono conosciuti a marzo?

Il colpo di fulmine tra i due però potrebbe essere scattato in precedenza e Gué Pequeno potrebbe aver fatto solo da tramite per un appuntamento ufficiale. Infatti a marzo scorso, il pugile ha combattuto per il titolo dei supermedi contro Henri Kekalainen al Superstudio Più di Milano. E in quell’occasione a trasmettere l’evento era proprio Dazn. E proprio Diletta Leotta presentò l’incontro. Forse è nato tutto quella fredda sera di marzo?