MILANO – In attesa di tornare a lavorare, Diletta Leotta ha festeggiato il suo 28° compleanno con una festa in piscina con i suoi amici più stretti e con il suo nuovo fidanzato Daniele Scardina. La Leotta ha immortalato questi momenti di felicità con delle storie che ha caricato su Instagram. I fan hanno apprezzato queste sue immagini social e l’hanno riempita di complimenti.

Archiviata la lunga relazione sentimentale con il dirigente di Sky Matteo Mammì, Diletta Leotta è tornata a sorridere grazie al pugile Daniele “King Toretto” Scardina. Le riviste di gossip parlavano da giorni di questa nuova relazione sentimentale ma è stato solamente Chi a pubblicare le immagini di un loro bacio in barca. Lo stesso Chi, spiega come è nato l’amore tra la conduttrice televisiva di Dazn ed il pugile.

tutto sarebbe iniziato lo scorso 9 marzo quando la Leotta ha seguito per Dazn l’incontro del pugile Daniele “King Toretto” Scardina, campione del mondo IBF dei pesi supermedi, con Kekalainen: “Che gambe sottili che hai”. Questo avrebbe detto Diletta che si trovava accanto al ring.

Da questa battuta della Leotta, sarebbe nato un feeling tenuto segreto fino alla fine del fidanzamento con il dirigente di Sky Matteo Mammì. Nel frattempo, lo stesso Mammì si è consolato con l’attrice Anna Safroncik, popolare nel nostro Paese per la sua partecipazione a numerose serie televisive.

Diletta Leotta è stata confermata come volto femminile di Dazn.

A pochi giorni dall’inizio del prossimo campionato italiano di calcio, Diletta Leotta, ex regina della Serie B su Sky Sport, è stata confermata come conduttrice dei pre e post partita e dei principali programmi di approfondimento calcistico di Dazn. Lo scorso anno, la Leotta ha condotto su Dazn “Linea Diletta” e “Diletta Gol”. Entrano a far parte della scuderia degli opinionisti Balzaretti, Stankovic e Gobbi.