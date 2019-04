ROMA – Diletta Leotta con un post “romano” ha fatto il pieno di like sul social, oltre che a registrare sulla sua bacheca una marea di commenti. La foto vede la giornalista di Dazn affacciata sulla terrazza di un attico, seguito dalla didascalia “Terrazza romana”. Ma, come spesso accade, a conquistare i fan è l’abbigliamento della giornalista: jeans attillati e top che mette in mostra le sue forme. E così la didascalia è divenuta un pretesto per alludere.

Si passa da “Tettanza romana” a “Altro che terrazzo, quello è un balcone”, passando per “Per caso ti ha punto una vespa?”. Per la celebre presentatrice, la serata romana si è tramutata in un post che ha rastrellato like in abbondanza. (fonte INSTAGRAM)