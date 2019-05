MILANO – Diletta Leotta al lavoro anche il 1° maggio. La conduttrice di Dazn ha pubblicato un video Instagram dove gioca a padel con il ct della Nazionale Italiana di Calcio Roberto Mancini. Questo post Instagram serve per pubblicizzare la seconda puntata di “Linea Diletta”, programma trasmesso in diretta streaming da Dazn e condotto proprio da Diletta Leotta. Il volto femminile di Dazn ha aggiunto la seguente didascalia al suo aggiornamento su Instagram: “#LineaDiletta è su @dazn_it da vedere per scoprire tutti i segreti del #padel e di @mrmancini10 🕵🏼‍♀”.

Diletta Leotta con Roberto Mancini, sarà lui l’ospite della seconda puntata di Linea Diletta.

Il nuovo programma affidato alla Leotta si è rivelato subito un successo. Nella prima puntata l’ex conduttrice televisiva di Sky Sport ha intervistato José Mourinho. Di seguito alcune dichiarazioni rilasciate da José Mourinho nel corso della prima puntata di Linea Diletta su Dazn.

“I trofei sono la mia garanzia di successo, anche se chi è contro di me cerca di dimenticare tutto questo. Ho vinto l’ultimo un anno e mezzo fa, l’Europa League, non 20 anni fa, l’ultima finale, anche se persa, l’ho giocata 8 mesi fa. Futuro? Mi sto preparando, la mia prossima tappa non sarà la Premier League. Tornare all’Inter? Mi trovo molto bene in Italia, è per me un habitat naturale. Io sono come voi, vivo il calcio con passione”.