ROMA – Diletta Leotta ha un ammiratore segreto che le ha fatto recapitare mille rose rosse.

I fiori sono stati recapitato a Radio 105 dove la Leotta ha un programma.

Il biglietto c’è, ma è lasciato in bianco: non una dedica né tantomeno una firma.

E i follower ora si stanno chiedendo chi glieli abbia mandati.

“Sono appena arrivata in radio e ho trovato questa sorpresa. Mille rose” dice la Leotta nel video che ha condiviso sui social.

“Chi è stato, sei stato tu?” chiede la Leotta ai suoi colleghi di radio che ci scherzano su.

Non è la prima volta che Diletta riceve rose rosse nella redazione di Radio 105.

Era accaduto anche lo scorso anno: le era arrivato un mazzo con tanto di invito a cena allegato.

L’ammiratore segreto si era firmato M.B.

La Leotta aveva pensato che si potesse trattare di Marco Borriello o Mario Balotelli.

Alla fine si era scoperto che si trattava di uno scherzo organizzato dal suo amico e collega Max Brigante.

Diletta Leotta, in questo momento della vita non è single. Il suo fidanzato è Daniele Scardina che di professione pugile.Un avvertimento per i possibili spasimanti (fonte: TgCom, Instagram).