Diletta Leotta riceve un fascio di rose rosse con bigliettino firmato… M.B.

ROMA – Diletta Leotta, la conduttrice di DAZN, ha ricevuto un fascio di rose rosse da un ammiratore più o meno segreto. Come lo sappiamo? Lo sappiamo perché naturalmente la Leotta ha condiviso tutto sui social. Tra le rose c’era anche un bigliettino. Bigliettino firmato… M. B. Di chi si tratta? Magari qualche calciatore? C’è già chi azzarda due ipotesi: Marco Borriello e Mario Balotelli.

Intanto la Leotta ha smentito la presunta relazione con Francesco Monte: “Tutto inventato, non si sognerebbe mai. Non credete a queste persone inutili che inventano storie inesistenti solo per passare il loro tempo inutile su Instagram. Non c’è niente di vero in questa storia, tra poco ve ne renderete conto tutti. Mi dispiace per Giulia (Salemi, la ex fidanzata di Monte, ndr), persone cattive non pensano al male che le hanno procurato alimentando queste bugie”.