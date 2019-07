ROMA – Diletta Leotta è da poco single, dopo la fine della storia con Matteo Mammì. In un’intervista al settimanale Gente, la conduttrice di Dazn racconta: “E’ stata una scelta di entrambi”. Poi, a proposito dell’uomo dei suoi sogni, rivela: “Per me ha gli occhi verdi di papà”.

Sulla relazione chiusa con Mammì, Diletta non esclude un ritorno di fiamma: “Non amo parlare pubblicamente della mia vita personale. Ma mi torna in mente una canzone di Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. Diletta Leotta poi smentisce il flirt con Francesco Monte che le è stato attribuito qualche tempo fa: “Con lui sono in amicizia!”. Ma di corteggiatori non ne mancano anche se lei ha le idee chiare: “Il mio uomo ideale deve avere gli occhi verdi di papà. E poi la simpatia, il carattere, la pazienza, l’intelligenza che lo rendono speciale. E se fosse un po’ più alto di lui, sarebbe proprio perfetto”. (fonte GENTE)