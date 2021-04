Diletta Leotta e Ryan Friedkin nuovo amore? Dagospia: “Ecco perché la conduttrice ha scaricato Can Yaman”

Diletta Leotta e Ryan Friedkin, c’è del tenero tra i due? A scriverlo è il ben informato Dagospia. che scrive: il figlio del presidente della Roma sarebbe stato avvistato con la conduttrice di Dazn a Roma. Ecco perché, secondo il sito, la Leotta avrebbe scaricato in fretta e furia Can Yaman.

Diletta Leotta e Ryan Friedklin, è amore?

Secondo quanto scrive Dagospia e diversi siti che hanno ripreso la notizia, il vice-presidente della As Roma e la giornalista di Dazn sarebbero stati avvistati per una settimana di fila in un hotel della Capitale. Se queste voci fossero vere sarebbe la conferma di quello che si dice fin da inizio anno, ossia che tra i due c’è del reciproco interesse.

La rottura con Can Yaman

Alcuni giorni fa, la conduttrice siciliana avrebbe rotto con l’attore turco Can Yaman. E pensare che i due si sarebbero dovuti sposare. Motivo della rottura (il condizionale è d’obbligo dato che la conduttrice nega) sarebbe da ricercare in un mancato viaggio, da parte della Leotta, in Turchia per conoscere i familiari di lui. Dopo la rottura era arrivata la smentita da parte della Leotta stessa. Valerio Staffelli voleva consegnarle il Tapiro d’Oro. Diletta, all’inviato di Striscia la Notizia aveva però risposto così: “Il matrimonio non è saltato quelle che circolano sono solo voci. La storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business”.

Diletta Leotta la regina del gossip

Diletta Leotta è ormai diventata la regina del gossip. Tanti i veri o presunti flirt che le sono stati attribuiti in questi mesi: da Daniele Scardina con cui è stata insieme fino a Zlatan Ibrahimovic. Ora, dopo la storia con Can Yaman, le voci su una presunta storia con Ryan Friedkin.