ROMA – Tutto pronto in Rai per la settantesima edizione del festival di Sanremo. Come sappiamo il conduttore e direttore artistico del festival della canzone italiana edizione 2020 sarà Amadeus.

Al momento però non si conoscono ancora i nomi dei co-conduttori. Tra i volti femminili di cui si parla c’è la bellissima Diletta Leotta. A tirare fuori il suo nome è il settimanale “Chi” ce le dedica un aricolo in cui si parla tra le altre cose della sua relazione con il pugile Daniele Scardina.

La conduttrice, divenuta famosa prima a Sky e poi a Dazn, di recente ha condotto anche un programma sui canali Mediaset: alla Leotta mancherebbe quindi solo la Rai per far volare vero in alto la sua carriera.

La conduttrice continua intanto la sua love story con il pugile Daniele Scardina. La relazione è cominciata dopo la fine della storia d’amore con Matteo Mammì, ex dirigente Sky. La love story tra lei e il pugile sta infiammando l’estate riempendo le pagine dei settimanali di gossip. “Chi” ha nominato ufficialmente Leotta e Scardina “coppia dell’estate” nell’edizione ora in edicola. La storia tra la Leotta e “Toretto” sembra infatti procedere a gonfie vele malgrado le voci di crisi.

“Fino a pochi mesi fa lei era legata al super manager Mammì, ma quando si è parlato di nozze lei si è tirata indietro e ora frequenta lo sportivo. Un legame che l’ha fatta rinascere ma preoccupa chi le sta vicino. Ritengono possa essere un gesto di ribellione… Un amore istintivo che se è una reazione a qualcosa da cui ci si è sentiti soffocati rischia di diventare una bella fuga dalla realtà”, si legge sul settimanale.

Il giornale racconta anche che dopo essere stata a lungo insieme al manager 40enne e aver frequentato persone della stessa età dell’ex compagno, ora la conduttrice stia vivendo la sua vita da 27enne accanto al pugile coetaneo. I due si sono conosciuti dopo un’intervista che la Leotta fece al pugile proprio per Dazn.