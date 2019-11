Diletta Leotta a Sanremo? Settimanale Chi: “Con Amadeus ci saranno…”

ROMA – Diletta Leotta a Sanremo? A lanciare la notizia è stata prima Striscia la Notizia e ora il settimanale Chi. Ad affiancare Amadeus, spiega il settimanale, ci saranno una bionda e una mora.

“Sarà Diletta Leotta – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini – la bionda che accompagnerà Amadeus sul palco dell’Ariston al prossimo Festival di Sanremo. In questi giorni la showgirl ha iniziato a far allenamento, soprattutto piscina, per arrivare in forma alla kermesse. Mancano solo le firme tra le parti”.

Chi affiancherà Diletta Leotta? “Sulla mora – dice il settimanale – è in corso un testa a testa: in pole position la ballerina Lorella Boccia, moglie di Niccolò Presta, figlio di Lucio, ed Elisabetta Gregoraci, anche lei rappresentata dall’agente dei vip. Visto il peso che Presta ha con i suoi artisti nella composizione del cast del Festival sarà interessante vedere se alla fine prevarranno gli affetti familiari o gli interessi di scuderia”.

Ma non è finita qui. Non è finita qui perché negli ultimi giorni si sono rincorsi anche altri rumors.

Stando agli ultimi gossip, infatti, torneranno sul palco dell’Ariston Tiziano Ferro e Laura Pausini. Il primo si limiterà a cantare mentre la seconda potrebbe ricoprire il ruolo di conduttrice della puntata finale, in programma sabato 8 febbraio.

