Diletta Leotta: “Daniele Scardina? C’è stato un amore profondo tra noi ma ora…”.

“Non rinnego niente – dice Diletta Leotta parlando del suo ex, Daniele Scardina – fra noi c’è stato un amore profondo.

Perché ho descritto nel mio libro (“Scegli di sorridere”) Toretto come il mio amore nonostante fra noi sia finita?

In fondo, quando ho iniziato a scrivere il libro stavamo ancora insieme e in quel momento erano i miei sentimenti, quindi non sarebbe stato giusto toglierlo”.

Diletta Leotta, intervistata in esclusiva dal settimanale Chi, racconta per la prima volta della fine del suo legame con Daniele Scardina.

“Ora? Sono single. Sono sempre stata fidanzata.

Dovevo trovare il coraggio di ritagliarmi uno spazio per conoscermi nel profondo e fare scelte importanti, per riuscire a stare da sola sul divano a vedere un film senza dover rendere conto a nessuno”.

E riguardo al suo lavoro, la conduttrice di Dazn, racconta:

“All’inizio non è stato facile, una collega mi aveva anche detto ‘ti hanno presa solo per le tet**’, ma non ho certo lasciato Sky per questa ragione…

Ho scelto di andare a Dazn perché era una nuova sfida e perché sentivo che il mercato della tv satellitare stava cambiando”.

E infine, riguardo alle voci di una sua liaison con Zlatan Ibrahimovic, spiega:

“Stare con un uomo impegnato è una cosa inaccettabile per i miei principi, con tutta la scelta che c’è nel mondo devi avere la lucidità di non metterti in situazioni sbagliate”. (Fonte: settimanale Chi).