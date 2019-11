ROMA – Foto insieme nessuna, se non una in aereo che mostra solamente i loro piedi che si incrociano, ma Diletta Leotta e Daniele Scardina stanno regalando ugualmente foto mozzafiato ai loro fan di Instagram. La Leotta e Scardina, approfittando della pausa del campionato e di un periodo senza impegni per il pugile, sono volati alle Maldive per trascorrere una vacanza da mille e una notte in un resort di lusso.

Entrambi, hanno già pubblicato diversi scatti. Quello che ha raccolto più “like” è stato una foto della Leotta senza il pezzo sopra del costume. Tranquilli, non si vede niente ma in questa foto la Leotta è bravissima a stimolare l’immaginazione dei suoi fan che la stanno riempendo di commenti, anche piuttosto spinti, su Instagram.

Nonostante sia in vacanza con il suo fidanzato Daniele Scardina, la Leotta non mette totalmente da parte la sua passione per il calcio, infatti in una foto sta giocando a calcio sulla spiaggia e posa davanti ad una porta immersa in una location da cartolina. Aspettiamo le “prossime puntate” restando sintonizzati sui profili Instagram di Diletta Leotta e Daniele Scardina.