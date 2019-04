MILANO – Diletta Leotta spopola sui social network anche a Pasqua e Pasquetta. Il volto femminile di Dazn ha voluto regalare emozioni ai suoi fan anche durante le feste pasquali e così ha sfoggiato due scollature che hanno fatto in piano di like. La prima durante la trasmissione radio “105 Take Away”, la seconda per pubblicizzare un prodotto della Youth Milano, “la nuova linea skincare biorivitalizzante per prendersi cura della tua pelle e della tua bellezza ogni giorno”.

Diletta Leotta, da Dazn a Instagram: è la regina dei social.

Diletta Leotta è la conduttrice televisiva più popolare del momento. E’ bella e brava ed è reduce dalla presentazione della festa scudetto della Juventus, in esclusiva sulle reti Dazn. La Leotta ha condotto la diretta streaming direttamente dal prato verde dell’Allianz Stadium di Torino. Con lei c’erano l’ex conduttrice televisiva di Fox Sports Giulia Mizzoni e l’ex calciatore della Juventus e della Nazionale Italiana di Calcio Mauro German Camoranesi.

La Leotta è passata da Sky Sport a Dazn la scorsa estate e ha saputo regalare popolarità alla neonata emittente streaming che trasmesse alcune partite di Serie A ma anche di alcuni campionati esteri. Non solo, Dazn trasmette anche altri eventi sportivi come UFC e NFL. Oltre ad essere una conduttrice televisiva di successo, la Leotta è anche una regina sui social network, in particolare Instagram, dove vanta milioni di fan. Ecco le ultime due scollature della Leotta, foto da Instagram.