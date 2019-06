Diletta Leotta è single: ha lasciato il fidanzato Matteo Mammì

ROMA – Diletta Leotta, la conduttrice di Dazn e una delle donne più desiderate dagli italiani, è tornata single. Secondo quanto riportato da Dagospia infatti, ha lasciato il potente fidanzato Matteo Mammì (il nipote dell’ex ministro Oscar Mammì) e si prepara a una nuova vita.

Secondo Dagospia, la presentatrice catanese, che attualmente si trova a Roma per un evento, avrebbe comprato una casa tutta sua a Milano con la precisa intenzione di rimettersi in gioco. Chi conquisterà il cuore della bella speaker di Radio 105?

Diletta Leotta ha scommesso su Dazn. Ha abbandonato Sky Sport, dove era la “regina” della Serie B, per approdare alla nuova piattaforma streaming Dazn. Dazn permette ai suoi abbonati di seguire eventi sportivi in diretta o in differita attraverso la sezione on demand.

Dazn trasmette tre partite del campionato italiano di calcio di Serie A a weekend, trasmette il campionato italiano di calcio di Serie B, trasmetterà la Coppa America e la Coppa d’Africa, e ha trasmesso il campionato spagnolo di calcio e la Coppa di Spagna. E non solo, Dazn ha trasmesso anche molti eventi di altri sport, soprattutto quelli americani. Insomma, il primo anno della piattaforma streaming è stato più che positivo.