ROMA – Diletta Leotta nelle ultime settimane sta facendo parlare di sé per la focosa storia d’amore con il pugile Daniele Scardina, soprannominato King Toretto, tatuatissimo campione dei supermedi Ibf. Ma secondo quanto rivelato al settimanale Oggi dalla conduttrice di Dazn e Radio 105, il suo “vero amore” è il lavoro.

“È “lui” a occupare ogni mio pensiero e sentimento. Mi aspetta un anno pieno di impegni e tutte le mie attenzioni in questo periodo sono indirizzate unicamente ai progetti che riguardano la mia sfera professionale. Per tutto il resto c’è tempo. Sto trascorrendo un’estate spensierata in attesa di tornare sui campi di calcio”.

Diletta, dopo la lunga relazione con il dirigente Sky Matteo Mammì, è stata immortalata a Ibiza tra le braccia del pugile. Sia lei che lui però non hanno confermato ne smentito la loro storia lasciando parlare gli scatti usciti sui vari siti e magazine di gossip.

Tornata dalle Baleari però, la conduttrice ha continuato le vacanze, questa volta non in compagnia del suo pugile, con una gita in barca in Sardegna assieme a delle amiche. La storiella con Scardina sarà solo un fuoco di paglia? Nella vita mai dire mai. (fonte OGGI)