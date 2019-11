MILANO – Dalla conduzione di trasmissioni sportive agli spot pubblicitari è un attimo. Diletta Leotta, amatissima dal pubblico maschile, è stata scelta da “Intimissimi Uomo” per uno spot pubblicitario che è già virale sui social network. In questo spot, la Leotta stava scegliendo un paio di boxer (come regalo per il suo fidanzato?) quando all’improvviso è sbucato fuori dal camerino un uomo in mutande.

A quel punto, l’uomo ha iniziato a provarsi diversi capi di Intimissimi cercando l’approvazione della Leotta che si è prestata al gioco. Solo che dopo l’ennesima uscita dal camerino l’uomo non ha trovato più la Leotta ma un altro uomo che si stava scegliendo un paio di mutande. Lo spot finisce con la Leotta che esce dal negozio sorridente dopo aver fatto acquisti.

Grazie al successo di questo spot pubblicitario, la Leotta è stata intervistata da Federica Bandirali per Il Corriere della Sera. Riportiamo parte della sua intervista.

Lei è una donna emblema della femminilità. Come mai protagonista di una campagna per capi maschili?

«Sicuramente è una scelta legata anche al mio lavoro. Mi spiego, seguo il calcio e lo sport in generale e ho un grandissimo ritorno di pubblico maschile. Ma anche femminile in realtà, perché oggi ci sono molte ragazze che amano il calcio e sono appassionate».

Lei ha fatto avvicinare anche le donne al calcio e allo sport?

«È bella quest’unione femminile perché il calcio è sempre stato un ambiente molto maschile ma credo che l’evoluzione culturale delle cose stia portando noi donne a essere sullo stesso livello degli uomini».

Cosa ne pensa della tendenza femminile di «rubare» capi maschili e indossarli?

«Mi piace tantissimo. Lo faccio sempre e l’ho sempre fatto, anche con mio fratello a cui “rubavo” le camicie over per infilarle nei jeans. Amo lo stile maschile per la donna, lo trovo molto sexy e molto elegante».

Il video da YouTube con lo spot pubblicitario di Intimissimi con Diletta Leotta.