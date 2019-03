TORINO – La partita Torino-Bologna si gioca oggi, 16 marzo 2019, alle ore 20.30. Torino-Bologna verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva dall’app Dazn. Per vederla, bisognerà essere necessariamente abbonati a Dazn. E’ una partita tra squadra che hanno obiettivi molto diversi. Il Bologna sta lottando con l’Empoli per non retrocedere nella prossima Serie B. Il Torino invece, sta disputando un campionato di medio alta classifica ed il suo obiettivo è quello di qualificarsi alla prossima Europa League senza mollare del tutto il sogno qualificazione alla prossima Champions League (Inter e Milan non sono così lontane…).

Diletta Leotta condurrà post Torino-Bologna su Dazn

Al termine della partita, i tifosi di Bologna e Torino potranno ascoltare le interviste agli allenatori ed ai calciatori nel corso di “Diletta Gol”, programma in onda su Dazn e condotto dalla bellissima Diletta Leotta.

