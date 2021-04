Diletta Leotta, Striscia la Notizia le consegna il Tapiro d’Oro. Lei: “Con Can Yaman non ci siamo lasciati” (foto Ansa)

Diletta Leotta e Can Yaman si sono lasciati? Assolutamente no a detta della giornalista sportiva. Fermata in strada da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia che vuole consegnarle il Tapiro d’Oro, Diletta risponde: “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci. La storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business”.

Il servizio andrà in onda la sera di oggi, martedì 20 aprile. La Leotta è stata raggiunta dall’inviato di Striscia fuori dallo stadio di San Siro.

Diletta Leotta e Can Yaman, è rottura?

Diletta Leotta e Can Yaman erano destinati ad essere felici. La coppia di bellissimi era vicina alle nozze. Ora però questo amore da favola sembrerebbe essere finito. Colpa di un mancato viaggio di Diletta in Turchia in cui la giornalista avrebbe dovuto conoscere i parenti dell’attore.

In realtà la coppia non ha praticamente mai parlato in pubblico della relazione se non per qualche sporadico intervento social. Il motivo della rottura, spiegano i ben informati, sarebbe da ricondurre alla grossa discussione nata dopo il rifiuto, di Diletta Leotta, di conoscere i parenti del suo compagno.

Can, d’altronde da mesi sta viaggiando tra Roma, Milano e la Sicilia per seguire il suo amore e conoscere anche i famigliari di Diletta. Yaman avrebbe così chiesto alla sua fidanzata di ricambiare. Lei avrebbe però detto di no facendo andare l’attore su tutte le furie.

Diletta Leotta assicura: la coppia e salda

Secondo quello che dice la Leotta però, la coppia sarebbe più salda che mai. La giornalista sportiva lo ha ribadito a Staffelli nel servizio che andrà in onda questa sera.