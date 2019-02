Diletta Leotta promuove il Super Bowl 2019, in streaming su Dazn, su Instagram

MILANO – Dazn si fa bella per il Super Bowl 2019. Diletta Leotta che è il volto di punta della piattaforma streaming ha promosso questo evento sia su Instagram che durante la trasmissione “Diletta Gol”. La finale si gioca lunedì 4 febbraio 2019, alle ore 00.30 (ora italiana), al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia, tra i campioni della National Football Conference, i Los Angeles Rams, e quelli dell’American Football Conference, i New England Patriots, per decretare il campione della stagione 2018.

Diletta Leotta promuove il Super Bowl per Dazn

Come scritto sopra, il Super Bowl 2019 verrà trasmesso in esclusiva, in diretta streaming, dall’app Dazn. Sarà visibile solamente sulle smart tv compatibili con l’app di Dazn. Ovviamente, nel corso di Diletta Gol non si è parlato solamente della Nfl ma anche del campionato italiano di calcio di Serie A. In particolare si è parlato del secondo passo falso consecutivo della Juventus, dopo la batosta di Coppa Italia, contro il Parma in campionato.

