Striscia la Notizia, Tapiro d’oro a Diletta Leotta dopo il furto in casa

MILANO – Dopo il furto in casa, il Tapiro d’oro. Diletta Leotta è stata protagonista di Striscia la Notizia lunedì sera, 8 giugno.

Dopo che dei ladri le hanno svaligiato l’appartamento in zona corso Como a Milano, portando via la cassaforte con dentro gioielli e Rolex per oltre 150mila euro, la conduttrice di Dazn riceverà il ‘premio’ da Valerio Staffelli.

Diletta Leotta, che è già a quota 5 Tapiri, raggiunta dall’inviato di Striscia ha commentato: “È stata una cosa orribile, non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico. Ma per fortuna mi hanno lasciato i Tapiri”.

Ma la giovane conduttrice ha anche commentato le voci sulle presunte prossime nozze con il compagno, Daniele Toretto, che venivano date per fissate a luglio: “Macché, ora ricomincia il campionato e io penso a lavorare”, ha liquidato il gossip Leotta. (Fonte: Striscia la Notizia)