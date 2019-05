ROMA – Scontro tutto al femminile tra Lega e Pd nello studio di DiMartedì, il programma della prima serata di La7 condotto da Giovanni Floris: protagoniste la candidata del Carroccio alle europee Francesca Donato e la ex eurodeputata dem, oggi consigliera del Pd in Regione Veneto, Alessandra Moretti. Che alla fine è stata presa di mira anche da alcuni telespettatori sui social.

Durante la trasmissione di martedì 30 aprile si è parlato, tra gli altri argomenti, di Flat tax e di quoziente familiare. E la Moretti, per la verità non nuova a gaffe durante ospitate in studi televisivi, è finita nel mirino dei telespettatori del programma.

“Ci aspettavamo la riduzione delle tesse nel Consiglio dei ministri ma non c’è nulla di fatto se non possibili ipotesi di aumenti e sono più evidenti le fratture sociali”. Qualcuno su Twitter ha obiettato che la consigliera regionale dovrebbe conoscere meglio la posizione del proprio partito in materia fiscale. E sul social c’è andato giù pesante: “Ma sta somara dice che si aspetta la Fiat tax quando tutti i suoi capi del Pd continuano a sostenere che le tasse debbano essere progressive!”. (Fonti: DiMartedì, Twitter, YouTube)