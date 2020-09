DiMartedì, Concita De Gregorio contro Sallusti: “Perché mi chiama per nome se…”.

Vivace battibecco (qui il video) durante DiMartedì fra Concita De Gregorio e Alessandro Sallusti.

Sallusti che si era rivolto alla giornalista chiamandola con il nome di battesimo.

“Non sono d’accordo con Concita” aveva detto il direttore de “Il Giornale”, subito contestato per la differenza sessista dalla giornalista:

“Mi scusi Sallusti – le parole di Concita De Gregorio – perché mi chiama per nome se poi chiama tutti gli altri per cognome?”

“Cara professoressa – la replica di Salluti – mi dimenticavo che non puoi mischiarti con gli ignoranti.

Dottoressa, le chiedo scusa! Siccome quando ci vediamo di persona ci diamo del tu e scherziamo, mi permettevo di farlo.

Diciamo ai telespettatori che quando lei mi vede in privato e capita che ci incontriamo mi dà del tu e ci salutiamo con grande affetto. Adesso in televisione le fa schifo?“.

Ma la giornalista di Repubblica ha ribadito:

“Non capisco perché chiami me con il nome di battesimo e Damilano con il suo cognome. Chiamare una persona con il nome di battesimo è un indizio…“.

Dagospia ha deciso di pubblicare una nota sul caso:

Cara De Gregorio, ma se lei ha una rubrica quotidiana su Repubblica che si chiama ”Invece Concita”, vuol dire che sul suo nome di battesimo ha costruito anche una parte di notorietà.

Giustamente, essendo un nome inusuale in Italia, chi sente Concita capisce subito che si parla della giornalista ed ex direttrice de L’Unità.

Un elemento di forza nell’affollato panorama mediatico. Vale per Emma Marrone che è nota solo come ”Emma”, vale per ”Lorenzo” (Cherubini, in arte Jovanotti), vale per ”Maria” (De Filippi), un nome che ormai identifica la Sanguinaria di ”Uomini e donne” più che la donna più famosa della storia.

Invece dopo aver alimentato questa familiarità, di colpo si rimangia tutto e vuole essere chiamata ”De Gregorio”.

Magari senza il ”la” prima del cognome, così da essere confusa con il pingue senatore eletto con Di Pietro e noto per essersi venduto a Berlusconi per far cadere il secondo governo Prodi. Contenta lei, anzi, contenta Concita. (Fonti: DiMartedì, Dagospia).