ROMA – Scontro, e che scontro, a distanza a “DiMartedì” tra Laura Boldini, uno dei politici più odiati dai sovranisti, e Mario Giordano, il giornalista più odiato dagli anti-sovranisti. Viste le premesse lo scontro, d’altronde, era forse inevitabile.

In studio si parla di reddito di cittadinanza. La Boldrini contesta il provvedimento del governo scatenando le ire del conduttore di “Fuori dal Coro”: “Forse era meglio se lo facevate voi – dice Giordano -era una misura necessaria”. “No, così non funziona – si innervosisce subito Laura Boldrini che poi si rivolge al povero Giovanni Floris – mi perdoni. Se ogni volta che parlo qualcuno mi deve andare sopra non funziona. Io con lui non voglio interloquire, non parlo con chi scrive bufale da anni, voglio parlare con lei”. “Se vuole me ne vado”, risponde l’ex direttore del Tg4. Floris a quel punto tenta il compromesso: “Ok, facciamo così, mi incarico io di fare da passaparola”. Fonte: DiMartedì.