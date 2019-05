ROMA – Nando Pagnoncelli, il noto sondaggista presidente di Ipsos, nella puntata di ieri, martedì 28 maggio, è in studio a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7.

Pagnoncelli è bergamasco e in studio viene accolto in maniera decisamente insolita: con la musica della Champions League. Pagnoncelli è infatti un grande tifoso della sua Atalanta qualificata, per la prima volta nella storia, alla Champions League.

I ragazzi di Gasperini sono reduci da un vero e proprio miracolo sportivo: non capita infatti tutti gli anni di vedere un club come l’Atalanta centrare un obiettivo prestigioso come la qualificazione in Champions. Il sondaggista è tifosissimo della suqdra della sua città e per questo non riesce a trattenere le lacrime. Il celebre inno della massima competizione calcistica continentale per club parte nel momento in cui Floris annuncia la presenza di Pagnoncelli in studio. Quest’ultimo è un po’ spiazzato ma decisamente divertito. Nando Pagnoncelli reagisce ridendo e non riesce a smettere.

Fonte: La7