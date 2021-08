Dinner Club, su Amazon Prime il terzo show italiano dopo LOL e Celebrity Hunted 2. Diego Abatantuono e Cracco tra i partecipanti, il trailer.

Dinner Club: lo show con Cracco, Abatantuono, De Luigi, Favino, Ferilli, Littizzetto e Mastandrea

Amazon Prime Video presenta il terzo grande show italiano del 2021. Si tratta di Dinner Club, un “cooking travelogue” (cioè un dialogo di viaggio culinario) che vede la partecipazione di Cracco affiancato da sei vip: Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea.

Dinner Club è prodotto da Banijay Italia e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e all’estero a partire dal 24 settembre 2021. Gli attori saranno protagonisti con lo chef stellato Carlo Cracco di sei avventurosi viaggi attraverso l’Italia alla scoperta di alcune delle meraviglie culinarie italiane e delle tradizioni locali in luoghi spettacolari.

Carlo Cracco e le cene con i sei protagonisti

Lo chef viaggerà con ognuno di loro assaggiando cibi straordinari e scoprendo territori sorprendenti e nascosti. Si tratta di uno show che mostra una serie di avventure gastronomiche a tratti anche comiche. I protagonisti di Dinner Club si ritroveranno a condividere sei cene punteggiate da racconti di viaggio. Le conversazioni, visti i partecipanti non potranno che essere divertenti e brillanti.

Il trailer di Dinner Club È stato pubblicato su YouTube da Amazon Prime Video Italia.