ROMA – Dino Giarrusso ha scritto su Facebook un post dedicato a Nadia Toffa. Giarrusso attualmente è un europarlamentare eletto con il Movimento 5 Stelle, ma in passato è stato collega di Nadia a Le Iene.

Ecco il post integrale:

Cara Nadia, anche oggi ci hai dato una piccola grande lezione.

Io, Filippo e tutti gli altri, non volevamo credere che in quella bara ci fossi davvero tu. Invece l’amore delle migliaia di persone che da tutta Italia hai radunato a Brescia, ci ha ricordato che eri proprio tu, perché solo tu riuscivi a farti amare con tale intensità, a farti apprezzare da tutti: il pubblico, i colleghi, i cittadini, i rappresentanti delle istituzioni come il Presidente Mattarella, che per te ha avuto bellissime parole. Solo i disonesti non ti volevano bene, e questo ti inorgogliva.

Anche se tutto avrei voluto dalla vita fuorché assistere al tuo funerale, anche oggi ci hai insegnato qualcosa, e ci hai dato forza: hai ricordato a tutti noi che il modo migliore per stare bene -stare bene persino quando la salute viene meno- è svolgere con passione, perseveranza ed onestà il proprio compito, il proprio lavoro, il proprio ruolo sulla terra.

Nessuno dimenticherà il tuo esempio e i tuoi insegnamenti.

Ti voglio bene, Toffa.

Dino Giarrusso con Le Iene al funerale di Nadia Toffa.

Dino Giarrusso insieme con Matteo Viviani e tutte le altre Iene ha partecipato ai funerali di Nadia Toffa. Tra questi Filippo Roma, Giulio Golia, Enrico Lucci che, come mostra il video in fondo all’articolo hanno accompagnato la bara bianca di Nadia fino all’auto funebre. Presente anche l’autore storico della trasmissione Davide Parenti, il cantante Omar Pedrini, la Iena Andrea Agresti i parenti della Toffa, tra cui la mamma e la nipote Alice. Sulla bara la cravatta stretta e nera indossata dai conduttori e inviati della trasmissione. (Fonte Facebook).