Diodato chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, Instagram, vita privata, dove vive, Sanremo, biografia e carriera

Diodato è uno dei cantanti italiani più apprezzati da pubblico e critica. Nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi premi e nel 2020, con la vittora a Sanremo, il cantante ha esteso la propria popolarità. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata del cantante.

Dove e quando è nato, età, biografia di Diodato

Antonio Diodato, conosciuto come Diodato, è nato il 30 agosto del 1981 ad Aosta. Ha 42 anni. Il cantante cresce a Taranto, in Puglia, dove frequenta il liceo. Subito dopo si sposta a Roma e per un periodo vive a Stoccolma, in Germania, dove inizia a muovere i primi passi nella musica. Una volta tornato in Italia si laurea al DAMS dell’Università degli Studi Roma Tre in cinema, televisione e nuovi media.

Fidanzata, dove vive, Instagram e vita privata

Il cantante è estremamente riservato riguardo la sua vita privata. Si è parlato in passato di una relazione con la collega Levante, mai ufficializzata ma per molti certa. I due sono stati insieme dal 2017 al 2019. Nel corso di un’intervista la cantante ha dichiarato: “È una storia di cui non abbiamo mai parlato pubblicamente e che, allo stesso tempo, non abbiamo mai negato. È finita, ma senza guerra fredda”.

Oggi il cantante sembra avere una relazione con Greta Zuccoli, cantante classe 1997. Il cantante, tuttavia, cerca di non parlare troppo della sua vita sentimentale e in un’intevista ha dichiarato: “Non userò mai la mia musica o i miei social per amplificare il pettegolezzo”. Il cantante vive a Milano. Il suo profilo Instagram conta oltre 250mila follower: diodatomusic.

La carriera di Diodato

Il cantante nel corso della sua carriera ha pubblicato 5 album. L’ultimo, Così speciale, è uscito nel 2023. Nel 2013 raggiunge una certa visibilità grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano Babilonia. Partecipa nuovamente al Festival nel 2018 ma nel 2020, con il brano Fai Rumore, riesce a trionfare.

Diodato ottiene un notevole successo di critica e pubblico e nel 2020, anno d’oro per il cantante, vince anche un David di Donatello per la miglior canzone originale, Che vita meravigliosa, scelta per la colonna sonora del film La dea fortuna. Nel 2024 il cantante torna a Sanremo con il brano Ti Muovi.

