SANREMO – Antonio Diodato non sapeva in anticipo di aver vinto il Festival di Sanremo: nessuno lo aveva avvertito che SkyTg24 circa quaranta minuti prima della proclamazione sul palco del Teatro Ariston aveva già dichiarato che era lui il vincitore della settantesima edizione della kermesse.

“Quando sei al Festival non capisci davvero nulla, non vedi niente del Festival. Adesso vedo le immagini, vedo che mi premiano e capisco – ha spiegato a Rtl 102.5 – Guardavamo quello che succedeva in scena, noi eravamo attenti a vedere cosa accadeva. Stavamo preparando il piano e dicevamo ‘ok, dai Gabbani hai vinto tu’. Era tutto così. Invece poi ci siamo accorti che c’era quasi un’ora di trasmissione rimanente, non capivamo nulla”.

Sono stati, invece, i telespettatori di SkyTg24 a scoprire in anticipo che avrebbe vinto Diodato. Poco dopo l’annuncio della chiusura del televoto, infatti, è comparsa tra le ultim’ora che scorrono sotto lo schermo di SkyTg24 la notizia: “Festival di Sanremo, vince Diodato”. Subito il flash è rimbalzato sui social, e poco dopo Sky ha tolto quel titolo in attesa della proclamazione su RaiUno. L’inviato a Sanremo, Alessio Viola, ha spiegato che si era trattato di un “errore”: “Nessuna notizia sul vincitore era arrivata in anticipo a Sky ma erano stati preparati i tre titoli con i nomi dei tre finalisti, per essere pronti al momento dell’annuncio, e per errore uno dei tre, quello con la notizia della vittoria di Diodato, è stato trasmesso”. (Fonte: Rtl102.5)