Chi è DJ Angelo età, altezza, moglie, figli, vita privata, La banana, vero nome, biografia e carriera del disc jockey, comico e autore televisivo italiano. Il dj è tra gli ospiti della puntata odierna di Game of Games – Gioco Loco (Ellen’s Game of Games). In prima serata su Rai 2.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Dj Angelo

DJ Angelo o Digei Angelo, pseudonimo di Domenico Raffaele (vero nome), è un disc jockey, comico e autore televisivo italiano. Nascita: 14 giugno 1966 (età 54 anni), Seregno. Non abbiamo invece informazioni né sul suo peso, né sulla sua altezza ma sappiamo che la sua canzone di maggiore successo è “La banana”.

La moglie, i figli: vita privata di Dj Angelo

Non abbiamo nessuna informazione sulla vita privata del dj perché è molto riservato. Quindi non possiamo dire se è single o coniugato. Quindi non sappiamo se è sposato o se ha figli. Preferisce parlare della sua vita professionale.

Dj Angelo è tra gli ospiti di Game of Games – Gioco Loco (Ellen’s Game of Games)

Il popolare dj sarà tra gli ospiti di Game of Games – Gioco Loco (Ellen’s Game of Games). Trasmissione televisiva che è condotta in prima serata, su Rai 2, da Simona Ventura. Il dj è pronto a dare spettacolo con il suo estro e con la sua comicità.