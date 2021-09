Djokovic-Berrettini, dove e quando vedere in Tv e in streaming i quarti di finale degli Us Open (foto Ansa)

Nei quarti di finale degli Us Open il nostro Matteo Berrettini sfiderà ancora Novak Djokovic dopo i due precedenti al Roland Garros e Wimbledon.

Djokovic-Berrettini, dove vedere il match

Il match tra i due sarà trasmesso in esclusiva su Sky mercoledì 8 settembre. L’orario però è ancora da definire. Per gli abbonati la sfida si potrà seguire anche in streaming sulle piattaforme LiveNow, NowTV, Discovery Plus e DAZN.

Berrettini arriva ai quarti di finale dopo aver sconfitto il tedesco Oscar Otte 6-4 3-6 6-3 6-2. A caccia del Grande Slam e già tre volte vincitore a Flushing Meadows, Nole ha battuto non senza fatica negli ottavi di finale il 20enne americano Jenson Brooksby (n.99): 1-6 6-3 6-2 6-2 il punteggio finale.

Eliminato agli ottavi invece l’altro azzurro, Jannik Sinner. L’italiano è stato battuto dal tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 6-4, 7-6.

Us Open, gli altri quarti di finale

Il numero 2 del mondo Daniil Medvedev si qualifica ai quarti degli US Open grazie alla vittoria in tre set sul britannico Daniel Evans. Partita senza storia, finita 6-3, 6-4, 6-3 in 1 ora e 43 minuti di gioco, con 43 vincenti – di cui 13 ace – per il russo che ha concesso un break e ne ha ottenuti 5.

Medvedev non ha lasciato per strada nemmeno un set nel torneo: il suo prossimo avversario sarà l’olandese Van de Zandschulp, numero 117 Atp, che ha eliminato l’argentino Diego Schwartzman in 5 set (6-3, 6-4, 5-7, 5-7, 6-1). Avanza anche il giovanissimo Next Gen Carlos Alcaraz, che nel terzo turno aveva eliminato a sorpresa il numero 3 del mondo Stefanos Tsitsipas: lo spagnolo ha vinto la “maratona” in 5 set (5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 6-0) contro il tedesco Peter Gojowczyk e diventa il primo 18enne ai quarti degli US Open a distanza di 33 anni da un certo Andre Agassi. Il millenial di Murcia sfiderà ora il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha battuto l’americano Frances Tiafoe 4-6, 6-2, 7-6, 6-4.