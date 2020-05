Domenica In, Al Bano: “L’uomo ha distrutto i dinosauri, vincerà anche sul coronavirus”. Ironia in rete (Foto Ansa)

ROMA – “L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, figuriamoci se non è capace di distruggere questo piccolo verme, microbo, che si chiama coronavirus”. Così Al Bano si è guadagnato un pomeriggio di gloria su Twitter.

In collegamento dalla sua Cellino San Marco, con Domenica In, il cantante si è lanciato in considerazioni singolari sull’emergenza sanitaria in corso, che hanno scatenato l’ironia dei social, portandolo tra i trending topic di giornata.

“La razza umana ha sempre vinto – ha sostenuto Al Bano – Sembra che il male stia vincendo, ma alla fine sta perdendo. La storia dell’uomo lo dimostra”.

“L’uomo ha sempre vinto contro le pestilenze, contro i virus, contro la Spagnola, contro le guerre, contro i dittatori”, ha ribadito.

“Ce la faremo, sicuramente ce la faremo – ha aggiunto – Bisogna solo stare attenti a quello che sta creando questo virus. Sta creando l’economic virus e i politici devono prevenire questo enorme malessere”.

Inevitabile, la valanga di commenti alle esternazioni dell’artista, con abbondanza di meme. “Deve essere convinto che Jurassic Park sia tratto da una storia vera”, ironizza qualcuno.

“Quindi i Flinstones sono un documentario storico”, aggiunge qualcun altro. E c’è pure chi la butta in politica: “Abbiamo trovato lo spin doctor di Gallera“. (Fonti: Domenica In, Twitter).