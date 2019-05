ROMA – Domenica 19 maggio andrà in onda come di consueto Domenica In dagli studi Rai di Roma dedicati a Fabrizio Frizzi.

Si tratta della 36esima puntata condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti che vedremo domani su Rai Uno ci sono Alessia Marcuzzi che parlerà di amore, carriera e famiglia. Ci sarà anche Manuel Buttazzo, il giovane campione del nuoto ferito a Roma il 3 febbraio scorso e costretto su una sedia a rotelle. Manuel sarà in studio insieme a papà Franco a raccontare l’incredibile percorso a cui si sta sottoponendo per poter partecipare alle prossime Paralimpiadi di nuoto di Tokyo.

Ci sarà poi l’ex ministra Nunzia De Girolamo ora concorrente stabile di ‘Ballando con le Stelle e Raffaella Ponzo, la compagna di Gigi Sabani che sarà in studio insieme al figlio Gabriele che proprio domani compirà 11 anni.

Sarà poi il turno di Jerry Calà che in studio canterà un medley di canzoni di successo e del grande tenore Vittorio Grigolo che si esibirà in una fantasia di canzoni napoletane. Ancora musica con Tony Hadley, l’ex leader degli Spandau Bellet, una delle band anni 80 tra le più famose, i rivali storici dei Duran Duran di Simon Le bon.

Fonte: Rai