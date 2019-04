ROMA – Ambra Angiolini è ospite di Mara Venier a Domenica In parla del suo rapporto con Massimiliano Allegri. L‘attrice ha ripercorso la sua carriera e nel salotto della Venier parla anche della sua storia d’amore, sottolineando di voler mantenere il suo lavoro e di non voler diventare “la moglie di” qualcuno.

La Angiolini ha iniziato la sua carriera con Non è la Rai, passando per successi come T’Appartengo e poi al cinema diretta dal regista Ferzan Ozpetek. L’attrice ha raccontato di essere insieme a Dario Fò quando fu informato di aver vinto il premio Nobel e svela: “Fu una situazione surreale, neppure me ne resi conto appieno. Ci fermammo per festeggiare all’Autogrill, e Dario chiamò Franca, ma il telefono era in tilt. Quel suo urlo Franca è stata la dichiarazione d’amore più bella che ho mai sentito in vita mia”.

Parlando della separazione da Francesco Renga, da cui ha avuto due figli, ha detto: “Ho deciso di restare a vivere a Brescia, visto che avevamo già creato un danno ai figli, per non crearne altri. Separarci è stato il nostro modo di continuare a volerci bene e avere ancora una lunghissima vita insieme, ma non da compagni. Voglio tantissimo bene a Francesco e mi fa ancora molto ridere”.

Del rapporto con l’allenatore, l’Angiolini ha detto: “Con Massimiliano Allegri è una grande storia d’amore. Se a 42 anni decidi di farti tornare gli occhi a cuore ne deve valere la pena. Non sento l’esigenza sociale di sposarmi, ho un mestiere, amo molto un uomo ma non voglio essere la moglie di, la compagna di. Per questo ho detto che ho deciso di sposare Ambra”.

Non sono mancati i complimenti per la conduttrice: “Ti guardo la domenica per come ridi, perché lo fai senza ritegno. In tv vedo tante persone che piangono, invece dobbiamo portare il sorriso nelle case”. Poi arriva la confessione di Ambra e Mara, che Adriano Celentano avrebbe voluto in un programma televisivo in cui avrebbero dovuto radersi i capelli a zero. E stavolta la Venier dice di sentirsi pronta a diventare calva per questo progetto.