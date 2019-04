Domenica In, Andrea Delogu: “Ho scoperto di essere dislessica quando…”

ROMA – Andrea Delogu, ospite di “Domenica In”, con Mara Venier parla dei genitori: “Sono i miei eroi, io non ho sbagliato perché loro lo hanno fatto prima di me. I rapporti con loro si sono riallacciati dopo il libro”.

Si parla anche del suo secondo libro “Dove finiscono le parole” dedicato alla dislessia: “Io sono felicemente dislessica, quando ero piccola non si conosceva e quindi mi dicevano ‘è intelligente ma non si applica’, ma non era vero! Ho scoperto di essere dislessica a 26 anni. Questo libro è per i genitori, per fargli capire cosa provano i bambini dislessici!”. Si chiude con un selfie tra Mara Venier e Andrea Delogu:”Perché tu sei un’influencer: anzi, sei la influencer!”. Fonte: Domenica In.