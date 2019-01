ROMA – Anna Valle ospite di Mara Venier a Domenica In nella puntata in onda il 6 gennaio si racconta, partendo dal ricordo di Fabrizio Frizzi. Non manca poi la storia dietro al bacio con Mia durante la trasmissione Stasera CasaMika: “Me l’ha proposto e ho detto subito di sì”.

La Valle durante l’intervista ha raccontato quando nel 1995 ha vinto il concorso Miss Italia e ha conosciuto il conduttore Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. La Valle era giovanissima e Frizzi un presentatore attento e positivo: “Di Fabrizio non si può non avere un ricordo bello, positivo e soprattutto vero. Io mi ricordo la sua grandissima tenerezza nei nostri confronti, questa capacità di farci sentire con un compagno di gioco e di lavoro. Non è mai stato distaccato, è sempre stato molto complice, aveva questa capacità”.

Poi parlando dello show Stasera CasaMika e del bacio, Anna Valle ha spiegato: “È stata una gag carinissima che riprendeva quella di Monica Vitti in cui si baciavano credo con Mariano Rigillo. Mika mi ha detto se avevo voglia di fare questa cosa simpatica e io ho detto assolutamente si. Calcola con Mika mi ero vista un minuto prima. Non ci conoscevamo e lui era imbarazzatissimo. Insomma, ci siamo conosciuti e ci siamo baciati! Lui era imbarazzatissimo perché non è che fa l’attore. Io gli ho detto ‘Non ti preoccupare, tranquillo… facciamo finta di niente!’. È stato davvero molto dolce!”.