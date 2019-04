Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi

ROMA – Oggi, domenica 14 aprile, andrà in onda una nuova puntata di “Domenica In”, il programma pomeridiano condotto da Mara Venier. “Domenica In” andrà in onda, naturalmente, su “Rai Uno” a partire dalle 14. “Domenica In” si potrà seguire anche in streaming sul sito ufficiale della “Rai” dedicato alle dirette e alle repliche, “Rai Replay”.

Tra gli ospiti di Mara Venier – che solo ieri si è improvvisata come ballerina a “Ballando con le Stelle” – ci sarà anche Raz Degan.

Nella sua lunga intervista con Mara, Degan come al solito parlerà della sua vita in giro per il mondo, della sua famiglia ma anche dei suoi amori.

Ma tra gli ospiti ci saranno anche la giornalista e giudice di “Ballando con le Stelle” Selvaggia Lucarelli, Giorgio Tirabassi, l’attore che sarà protagonista nella nuova serie della “Rai” dedicata all’Aquila a dieci anni dal terremoto del 2009 e ci sarà anche Francesco Pannofino.

Ma non è finita qui.

A “Domenica In”, infatti, si parlerà anche di “mamme in affitto” e ne parleranno in studio Paola Concia, Paolo Crepet, Rita Dalla Chiesa, Don Mario Pieracci e la signora Novella Vella Esposito, ex ostetrica di Battipaglia protagonista di una storia di maternità ‘surrogata’. Ci sarà anche spazio per la musica con “I Cugini di Campagna” che si esibiranno in un medley dei loro successi. Fonte: Domenica In.