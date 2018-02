ROMA – Le sorelle Cristina e Benedetta Parodi non stanno facendo gran bene a Domenica In: gli ascolti sono in calo e le voci su una loro possibile sostituzione si rincorrono. E Marco Castoro sul Messaggero arriva perfino ad ipotizzare chi potrebbe sostituirle: Antonella Clerici.

La signora indiscussa de La Prova del Cuoco avrebbe espresso il desiderio di trascorrere più tempo a Milano, e così la conduzione di un programma non più quotidiano ma domenicale sarebbe perfetta.

Secondo quanto scrive il Messaggero,

Dopo tanti anni di tour de force in diretta quotidiana La Prova del Cuoco è diventata una prova di forza. Però prima di mollare un format che le ha dato tante soddisfazioni la Clerici vorrebbe qualcosa di concreto. Potrebbe essere proprio la prossima edizione di Domenica In ad avere l’effetto del cacio sui maccheroni (visto che siamo in cucina). In fondo la Clerici è molto stimata dai telespettatori. Ha il suo pubblico che la segue a ogni apparizione.

Il programma del mezzogiorno di Rai1 potrebbe passare ad Elisa Isoardi, che l’ha già condotto diversi anni fa e che attualmente si occupa sempre di cucina con Buono a Sapersi.

Tuttavia, rivela il quotidiano romano,