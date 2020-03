ROMA – Barbara Bouchet si è raccontata nel corso della puntata dell’otto marzo di “Domenica In”, trasmissione televisiva che va in onda sulle reti Rai. La Bouchet ha avuto una brillante carriera cinematografica e televisiva tra Stati Uniti e Italia, il prossimo 28 marzo dovrebbe essere tra i concorrenti di Ballando con le Stelle, possibili rinvii per il coronavirus permettendo…

Barbara Bouchet è la mamma del famoso chef televisivo Alessandro Borghese. Figlio che è nato dalla relazione con Luigi Borghese, conosciuto da tutti come Gigi Borghese, imprenditore che è venuto a mancare nel 2016.

Nel corso della sua intervista a “Domenica In”, la Bouchet ha parlato della sua relazione sentimentale con Gigi Borghese.

Quando ho conosciuto Gigi mi ha stravolto con la sua simpatia verace, napoletana, che non conoscevo in nessuna maniera. Lui era l’allegria in persona.

Delle volte non lo capivo, perché parlava in napoletano stretto, ho comprato anche il dizionario di napoletano, adesso lo capisco benissimo.

All’inizio era molto geloso, ho dovuto raddrizzarlo, gli ho detto ‘guarda, se vuoi stare con una persona che è famosa, io quando sono fuori devo essere gentile, diplomaticamente, se io andassi fuori strada, avresti tutte le ragioni.

E lui non ha mai fatto più il gelosone. Il matrimonio ha retto anche per questo, non mi ha mai messo i paletti, non mi ha mai rimproverato mi ha assecondato in tutto.