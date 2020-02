ROMA – Il primo ospite di Domenica In è Bugo. Il cantautore, domenica 16 febbraio, è in studio da zia Mara per parlare della lite con Morgan avvenuta sul palco del Festival di Sanremo.

Il cantante che sabato sera si è esibito a “Una storia da cantare” riproponendo Il Ragazzo della via Gluck di Celentano, nello studio di Domenica In parla del litigio e di come è nata la loro canzone: “Il testo era mio e ho pensato a Morgan mentre ne scrivevo alcune strofe, in particolare quella su educazione e rispetto, anche se oggi sembra un paradosso. Abbiamo un’amicizia lungo 20 anni che è stata rovinata. Questa settimana sono stato molto frastornato da quello che è successo e dalla bufera mediatica, ma guardo anche il bicchiere mezzo pieno e il mio album primo in classifica”.

A rcirdare più volte a Bugo che il disco stia andando benissimo, durante la puntata di Domenica In è sia Mara Venier sia altri ospiti. Qualcuno chiede se la rissa non sia stata organizzata proprio per fare pbblicità a Bugo. A pensarlo è Jonathan Kashanian. Bugo però, smentisce categoricamente l’opsite presente in studio.

In collegamento con Bugo e Mara Venier c’è anche Roberta Castoldi, la sorella di Morgan. Roberta è una violoncellista che ha una carriera molto lunga. Ha suonato anche in alcuni dischi per gli Afterhours e per i Bluevertigo, il gruppo con cui è nato professionalmente il fratello Marco.

Ovviamente Roberta ha preso le parti di Morgan, e ha spiegato che “Bugo poteva anche rispondere al dissing” (termine usato dai rapper per insultarsi tra loro improvvisando ndr). “Sì, Bugo avrebbe potuto improvvisare un dissing”, ha ripetuto Roberta Castoldi davanti a una Mara Venier un poco sconcertata.

La conduttrice di Domenica In prova a spostare la discussione parlando dell’amicizia tra Bugo e Morgan, sperando che prima o poi i due si possano riavvicinare. Roberta Castoldi risponde parlando di quanto Morgan abbia involontariamente aiutato Bugo facendogli guadagnare molti soldi. Mara reagisce accusando la sorella di Morgan di parlare sempre e solo di soldi come fa il fratello: “E vabbè, ma allora è una cosa di famiglia” dice una Venier risentita alla Castoldi.

Domenica In, Bugo canta la sua canzone. La gaffe di Mara Venier.

Bugo, al termine della diretta canta in studio il brano e riceve una vera e propria ovazione. Mara Venier gli chiede quindi un giudizio sulle altre canzoni in gara a Sanremo. Bugo replica: “La qualità molto alta, la prima che mi ha colpito era quella di Irene Grandi”.

Pronta la replica di Mara Venier: “Irene Grandi? Ma non c’era!”. Lo studio ride per via dell’errore della conduttrice che reagisce con una risata. Per poi aggiungere: “Irene scusa ma la zia ha la febbre oggi!”.

Fonte: Domenica In